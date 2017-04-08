شاهد: بايرن ميونيخ يكتسح دورتموند برباعية

تغلب بايرن ميونيخ 4-1 على بروسيا دورتموند (السبت) بفضل هدفين من روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة الهدافين ليحافظ على فارق النقاط العشر في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم.

ويقترب من بايرن من زيادة رقمه القياسي بحصد اللقب خمس مرات متتالية.

وتحولت المباراة الكبيرة، التي بثت في 200 دولة، إلى مواجهة من جانب واحد ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 26 هدفا بعد أداء قوي قبل مواجهة ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوربا الأربعاء المقبل.

ويملك بايرن 68 نقطة بفارق عشر نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيج، الذي انتصر 1-صفر على باير ليفركوزن، قبل ست جولات من النهاية.

ويحتل دورتموند، الذي يواجه موناكو يوم الثلاثاء في دوري الأبطال، المركز الرابع برصيد 50 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن هوفنهايم الذي خسر 2-1 في هامبورج.

وبدأ بايرن بقوة وتقدم 2-صفر بعد عشر دقائق فقط عندما أكمل فرانك ريبري (34 عاما) لعبة رائعة خدعت دفاع دورتموند مرتين بتسديدة في المرمى في الدقيقة الرابعة.

وضاعف البولندي ليفاندوفسكي النتيجة من ركلة حرة سكنت شباك الحارس رومان بيركي بعد ست دقائق لكن رفائيل جيريرو قلص الفارق بتسديدة قوية في الدقيقة 20 ليمنح الفريق الزائر بعض الأمل.

ولم يتوقف صاحب الأرض عن محاولاته الهجومية وهز الهولندي ارين روبن الشباك بطريقته المعتادة عندما مر إلى داخل الملعب من الجانب الأيمن قبل أن يسدد بقدمه اليسرى ليتقدم بايرن بفارق هدفين مرة أخرى.

وتعرض ليفاندوفسكي لاعاقة من حارس دورتموند وسجل المهاجم البالغ عمره 28 عاما من ركلة الجزاء ليتفوق بهدف واحد على منافسه على لقب الهداف بيير-ايمريك أوباميانج مهاجم دورتموند.