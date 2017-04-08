شاهد: أتلتيكو يخطف نقطة غالية من براثن الريال في الدقائق الأخيرة

حسم التعادل ديربي العاصمة الإسبانية مدريد، السبت، بين فريقي الريال وضيفه أتليتكو بهدف لكل منهما.

وجرت المباراة على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 72 نقطة في الصدارة وله مباراة مؤجلة، فيما ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 62 نقطة في المركز الثالث.

وقبل انطلاق المباراة، وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هجوم السويد، الذي وقع أمس في العاصمة ستوكهولم وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب أتليتكو مدريد الذي دخل اللقاء مهاجمًا معتمدًا على الفرنسي أنطوان غريزمان وفيرناندو توريس على أمل تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات صاحب الأرض والجمهور.

ي الوقت الذي لجأ في ريال مدريد للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب أتليتكو مدريد إلى أن جاءت الدقيقة 27 لتشهد معها أولى الهجمات للملكي عندما أهدى رونالدو كرة بينية إلى بنزيما سددها قوية إلا أن الحارس السلوفيني أوبلاك تصدى لها ببراعة.

تلاها مباشرة تصويبة من رونالدو لتنشق الأرض عن مدافع أتليتكو مدريد ويخرج الكرة من على خط المرمى، ثم ردّ غريزمان بتصويبة قوية تصدى لها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث كانت البداية هجومية لريال مدريد وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم إلى أن جاءت الدقيقة 52 لتشهد معها الهدف الأول للريال عندما تلقى البرتغالي بيبي كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك.

ووسط سلسلة من الفرص الضائعة لريال مدريد، تمكن أتليتكو مدريد من تسجيل التعادل في الدقيقة 85 عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في الشباك.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة من اللقاء لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتقام في وقت لاحق مباراتان ضمن منافسات الجولة ذاتها، حيث يلعب إشبيلية مع ديبورتيفو لاكورونيا، وملقا مع برشلونة.