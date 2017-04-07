شاهد: نهاية مؤلمة لمتسابق في أصعب ماراثون بالعالم

تعرض المتسابق الكندي غاري روبنز لنهاية مؤلمة في "ماراثون باركلي" لمسافة 100 ميل الذي يصنفه البعض كأصعب سباق عدو في العالم.

وأمضى روبنز 60 ساعة في السباق لكن تم استبعاده بعد وصوله إلى خط النهاية من طريق خاطئ.

والسباق عبارة عن قطع 5 مسارات مسافة كل منها 20 ميلا حتى الوصول إلى خط النهاية على ألا يستخدم المتسابق أية أدوات ملاحية تساعده في معرفة الطريق.

وقال روبنز إنه كان في طريقه للفوز بالسباق إلا أنه في المسار الأخير أدرك أنه أخذ منعطفا خاطئا ، وبعد وصوله إلى خط النهاية وقع المتسابق على الأرض وأخبر زوجته أنه أخطأ الطريق.

وكان روبنز يأمل أن يكون أول كندي يحرز النجاح في سباق باركلي.