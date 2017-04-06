شاهد: لخويا يحرز لقب الدوري القطري بعد تخطي الأهلي بهدفين

توج لخويا بلقب الدوري القطري لكرة القدم هذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه، قبل نهايته بمرحلة واحدة

عقب فوزه المثير والمتأخر 2 / 1 على ضيفه الأهلي الخميس في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل السد مع ضيفه السيلية بهدفين لكل منهما.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت الخميس عن فوز الغرافة على الجيش 2 / 1، فيما تعادل الريان مع ضيفه العربي بهدف لمثله.

وارتفع رصيد لخويا إلى 62 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه السد، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة خلف السيلية، الذي ارتقى للمركز الثامن. وتقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق علي فريون، قبل أن يتعادل إسماعيل محمد للخويا في الدقيقة 36.

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي 1 / 1، أحرز "تي هي نام" هدف الفوز القاتل والتتويج باللقب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وباتت مباراة لخويا مع الشحانية في المرحلة المقبلة يوم 14 نيسان/أبريل الجاري بمثابة احتفال للفريق بحصوله على لقب البطولة رسميا.

وفي المباراة الأخرى، بادر النجم الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز بالتسجيل لمصلحة السد في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل سانجار شاحميدوف للسيلية بعدها بدقيقة واحدة.

وأضاف فالانتين لازار الهدف الثاني للسيلية في الدقيقة 71، فيما تعادل الجزائري بغداد بونجاح للسد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

يذكر أن السيلية لعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه غانم القحطاني في الدقيقة 81 لحصوله على الإنذار الثاني.