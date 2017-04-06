شاهد: ريال مدريد يحتفظ بالصدارة برباعية في ليجانيس

فاز ريال مدريد على مضيفه ليجانيس 4-2 رغم إراحة أبرز لاعبيه وبينهم كريستيانو رونالدو وجاريث بيل.

وساهمت أهداف الفارو موراتا وجيمس رودريجيز في احتفاظ الفريق بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأربعاء).

ووضع رودريجيز ريال مدريد على طريق الانتصار بهدف مبكر قبل أن يسجل موراتا هدفين متتاليين في غضون ثماني دقائق ليجعل النتيجة 3-صفر.

ورغم ذلك نجح ليجانيس في تسجيل هدفين متتاليين عبر جابرييل بيريس ولوسيانو ليقلص الفارق إلى 3-2 في الشوط الأول.

وعزز ريال مدريد تفوقه بفضل هدف أحرزه مارتن مانتوفاني مدافع ليجانس بالخطأ في مرماه مع بداية الشوط الثاني.

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري من منافسه برشلونة الذي فاز في وقت سابق اليوم على اشبيلية 3-صفر.

ويتصدر ريال مدريد البطولة برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة وله مباراة مؤجلة في إطار سعيه لفوزه الأول باللقب منذ عام 2012.