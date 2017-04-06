شاهد: ثنائية هازارد تمنح تشيلسي فوزا مهما على مانشستر سيتي

تعافي تشيلسي سريعا من خسارته بالجولة الماضية بفضل ثنائية إيدن هازارد في الفوز بهدفين مقابل هدف على ضيفه مانشستر سيتي ليحافظ على فارق السبع نقاط في صدارة الدوري.

وأشعلت الخسارة أمام كريستال بالاس السبت الماضي المنافسة على اللقب لكن تشيلسي رد سريعا بعرض شجاع حافظ من خلاله على فارق النقاط مع توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني والذي فاز 3-1 على سوانزي سيتي مع تبقي ثماني جولات على النهاية.

ومنح هازارد أصحاب الأرض التقدم بتسديدة بعد عشر دقائق من البداية رغم أن ويلي كاباييرو حارس سيتي كان يجب أن يتصدى للتسديدة.

وأدرك سيرجيو اجويرو التعادل في الدقيقة 26 عندما استغل خطأ في ابعاد الكرة من تيبو كورتوا حارس تشيلسي لكن هازارد أعاد تشيلسي للمقدمة عكس سير اللعب في الدقيقة 35 بعد متابعة تسديدته من ركلة جزاء تصدى لها كاباييرو.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 72 نقطة ويليه توتنهام برصيد 65 نقطة.