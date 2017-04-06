شاهد: توتنهام يصعق سوانزي بثلاثة أهداف في سبع دقائق

سجل توتنهام هوتسبير ثلاثة أهداف في سبع دقائق ليعدل تأخره إلى انتصار 3-1 على سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ليبرتي (الأربعاء).

وتأخر توتنهام بهدف مبكر من وين روتليدج وظل الحال هكذا حتى الدقيقة 88 قبل أن يسجل ثلاثة أهداف متتالية عبر ديلي آلي وسون هيونج مين وكريستيان اريكسن ليبقي على آماله في المنافسة على اللقب ويدفع سوانزي الى منطقة الهبوط.

وسدد آلي من مسافة قريبة محرزا هدفه الخامس في أخر ست مباريات في كل المسابقات قبل أن يخدع سون الحارس لوكاس فابيانسكي بتسديدة منخفضة في الدقيقة 91.

وقبل أن يستفيق سوانزي من صدمته سجل اريكسن الهدف الثالث من مسافة قريبة بعد 94 دقيقة.

وكان الهدف الأخير قاسيا على سوانزي الذي كان يمني النفس بالفوز على توتنهام لأول مرة منذ 1982.