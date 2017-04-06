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شاهد: الأهلي يدك شباك بتروجيت بهدفي كوليبالي وسليمان

6/4/2017

واصل الأهلي المصري حملته الناجحة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق  انتصاره الرابع على التوالي

عقب فوزه المستحق 2 / صفر على ضيفه بتروجيت في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والعشرين للبطولة اليوم الخميس.

وعزز الأهلي موقعه في صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة،  بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه "مصر المقاصة"، في حين تجمد رصيد بتروجيت، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم والأولى خلال  جولة الإياب، عند 33 نقطة في المركز السادس.

وافتتح النجم الإيفواري سليماني كوليبالي التسجيل لمصلحة الأهلي في الدقيقة 41، فيما أضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليواصل كلا اللاعبين ممارسة هوايتهما في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي.

وكان كوليبالي وسليمان قد نجحا في هز الشباك خلال فوز الأهلي على  "الداخلية" برباعية نظيفة في المرحلة الماضية، حيث رفع سليمان رصيده من الأهداف في المسابقة إلى سبعة أهداف هذا الموسم، ليتقاسم صدارة هدافي  الفريق مع مؤمن زكريا، فيما أحرز المهاجم الإيفواري، الذي انضم لصفوف  الأهلي في شهر كانون ثان/يناير الماضي، هدفه الثالث مع الفريق الأحمر في ظهوره الثاني مع أبناء قلعة الجزيرة.

ويطمح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي بوصفه الفريق الأكثر تتويجا  بالبطولة، بعدما أحرز اللقب في 38 مناسبة، بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك، الذي نال 12 لقبا فقط.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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