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التلفزيون يبعد "جون سينا" عن المصارعة الحرة

6/4/2017

أعلن المصارع الأمريكي جون سينا، اليوم الخميس، ابتعاده عن حلبات المصارعة الحرة لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى أغسطس/ أب المقبل.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن غياب سينا عن حلبات المصارعة يعود لارتباطه ببعض الأعمال التليفزيونية والسينمائية، لذا فإنه قرر عدم المشاركة في أي بطولة دولية أو محلية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المصارع الأمريكي المحترف جون سينا، منذ أيام خطبته من المصارعة الأمريكية المحترفة نيكي بيلا داخل حلبة المصارعة، وفق ما أظهر تسجيل مصور نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية، الإثنين الماضي.

وحصل سينا على العديد من البطولات منها بطولة العالم للوزن الثقيل (16 مرة)، وبطولة الولايات المتحدة الأمريكية (5 مرات) آخرها في مهرجان ليلة الأبطال 2015، إضافة إلى بطولة الفرق (4 مرات).

المصدر : الأناضول
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