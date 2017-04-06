البرازيل تتصدر تصنيف الفيفا لأول مرة في 7 سنوات ومصر الأولى عربيا

عادت البرازيل، بطلة العالم 5 مرات، إلى صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات لأول مرة في 7 سنوات بينما احتفظت مصر بتصدر منتخبات العرب وتقدمت للمركز 19 عالميا.

وتستمتع البرازيل بفترة رائعة من التألق منذ تعيين تيتي كمدير فني للمنتخب خلفا لدونغا العام الماضي؛ حيث حققت 9 انتصارات متتالية خاضتها مع المدرب الجديد منهما ثمانية انتصارات في تصفيات كأس العالم 2018.

واستمر تألق البرازيل الشهر الماضي بالفوز 4-1 على الأورغواي والتفوق 3-صفر على باراغواي؛ لتصبح أول المتأهلين لكأس العالم قبل أربع جولات على ختام تصفيات أمريكا الجنوبية.

وانتزعت البرازيل صدارة التصنيف من الأرجنتين، بينما سبق لها تصدر التصنيف قبل خوض كأس العالم 2010، لكنها خرجت آنذاك من دور الثمانية أمام هولندا.

ومنذ ذلك الحين تعرضت البرازيل لعدة انتكاسات وخرجت أمام باراغواي مرتين متتاليتين من كأس كوبا أمريكا في 2011 و2015، كما خسرت على أرضها 1-7 أمام ألمانيا في قبل نهائي كأس العالم 2010.

وفقدت الأرجنتين موقعها في الصدارة بعد خسارتها 2-صفر في ضيافة بوليفيا لتصبح في موقف حرج في تصفيات كأس العالم.

وتقدمت مصر، التي بلغت نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، خطوة واحدة لتصبح بالمركز 19 وتحتفظ بصدارة المنتخبات الأفريقية والعربية.

وتراجعت تونس 5 خطوات لتصبح بالمركز 42 عالميا، وتقدمت السعودية 5 مراكز عقب فوزين في تصفيات كأس العالم لتصبح بالمركز 52 عالميا، وتتقدم بمركز واحد على المغرب ومركزين على الجزائر.

وفيما يلي ترتيب أول 10 منتخبات بالتصنيف العالمي:

البرازيل الأرجنتين ألمانيا تشيلي كولومبيا فرنسا بلجيكا البرتغال سويسرا إسبانيا

أما ترتيب أول 10 منتخبات عربية فهو كالتالي:

19. مصر

42. تونس

52. السعودية

53. المغرب

54. الجزائر

74. الإمارات

80. سوريا

89. قطر

90. موريتانيا

91. ليبيا