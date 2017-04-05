شاهد: بايرن ميونيخ يخسر بهدف أمام هوفنهايم

تلقى بايرن ميونيخ، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، هزيمته الثانية هذا الموسم عندما خسر 1-صفر أمام مضيفه مفاجأة المسابقة هوفنهايم الثلاثاء.

وهيمن هوفنهايم، الذي يقوده يوليان ناجلزمان، الذي يبلغ عمره 29 عاما وأصغر مدرب في الدوري، على الشوط الأول واستحق الفوز عبر هدف أندريه كراماريتش.

واحتفظ بايرن، الذي يملك 65 نقطة من 27 مباراة، بالصدارة بفارق 13 نقطة عن منافسه المباشر رازن بال شبورت لايبزيج الذي سيلعب على أرض ماينتس الأربعاء.

ويحتل هوفنهايم، الذي لم يسبق له الفوز على بايرن في الدوري، المركز الثالث برصيد 51 نقطة ولا يزال ينافس على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال بينما تقدم بروسيا دورتموند للمركز الرابع عقب فوزه السهل 3-صفر على هامبورج.

وبدا بايرن بعيدا عن مستواه في الشوط الأول وتأخر بهدف كراماريتش من تسديدة قوية فشل زفين اورليش حارس الفريق البافاري في التصدي لها.

وكان بايرن قريبا من التعادل عبر أول فرصة حقيقية لكن محاولة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي ارتدت من العارضة.

وبذل أوليفر بومان، حارس هوفنهايم، جهدا كبيرا في الشوط الثاني للحفاظ على النتيجة؛ حيث كان بايرن قريبا من التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما مرت تسديدة ليفاندوفسكي من مدى قريب إلى جوار المرمى.