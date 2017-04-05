د/علاء صادق: أرقام الكرة في أسبوع

بايرن ميونيخ لا يحتاج بقية مبارياته.. وساخو يطفيء تشيلسي.

نقدم لكم اسبوعيا جولة في ملاعب وأروقة كرة القدم العالمية لنرصد أبرز الارقام القياسية والحقائق المثيرة التي شهدها الأسبوع.

1

شباب أمريكا بطلا لأول مرة

بعد عشرات المحاولات الفاشلة لاسيما في مواجهة جارهم الجنوبي المكسيك توج منتخب الولايات المتحدة بطلا لكأس أمم أمريكا الشمالية والوسطى للشباب دون 20 عاما والتي أقيمت في كوستا ريكا، وتأهل الفريق الأمريكي إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في كوريا الجنوبية الصيف المقبل.

الفوز الأمريكي على نظيره المكسيكي في البطولة بهدف بالمر براون كسر جفافا طويلا دام 31 عاما لم يتمكن خلالها منتخب الولايات المتحدة من الفوز على المكسيك في تلك البطولة.

3

كلوب يحفر اسمه في ميرسيسايد

بعد الفوز الكبير لفريق ليفربول في ملعبه على إيفرتون 3-1 في دربي المدينة الصناعية (ميرسيسايد)، أصبح المدير الفني الألماني جورجين كلوب أول مدرب في التاريخ يتمكن من قيادة ليفربول لتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على جاره إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وعادل الفريق الأحمر رقما قياسيا هو صاحبه وعمره 38 عاما بتحقيق الفوز على جاره في 12 مباراة متتالية بالدوري، وهو الأمر الذي تحقق لمرة واحدة عبر 228 مباراة في تاريخ لقاءات الجانبين بين عامي 1972 و1978.

4

معجزة مامادو ساخو في كريستال بالاس

جلس المدافع الفرنسي مامادو ساخو مشاهدا من المدرجات لكل مباريات ليفربول في الموسم الحالي بعد أن قرر كلوب إيقافه وإشراكه مع فريق الاحتياطي كعقوبة لمخالفته للتعليمات في رحلة الفريق الإعدادية في الولايات المتحدة الصيف الماضي، ووجد ساخو ضوء خافتا في الانتقال معارا إلى فريق كريستال بالاس في اليوم الأخير لباب الانتقالات في 31 يناير الماضي.

وبعد أن كان كريستال بالاس قابعا في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي فاجأ ساخو الجميع بمستوى فريد منح فريقه المناعة أولا والانتصارات المتتالية حتى بلغ عددها أربعة على التوالي لكريستال بالاس في الدوري دون خسارة أي نقطة، ولكن المعجزة الكبرى كلها تحققت على يدي المدافع الفرنسي مامادو ساكو بالفوز على تشيلسي متصدر المسابقة في عقر داره 2-1.

صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليومية اختارت عنوانا مميزا في وصفها للأحداث (ساخو يطفئ تشيلسي) لتكشف قيمة ساخو في المباراة.

7

سباعيات القهر تفجر ثورة في باستيا

ارتفع عدد المباريات المتتالية التي خاضها باستيا على ملعبه في الدوري الفرنسي دون تحقيق أي فوز إلى سبع مباريات.

وكانت خسارته الأخيرة بملعبه من ليل 1-صفر سببا في إشعال ثورة بين جماهيره التي تجمعت أمام بوابة خروج اللاعبين ورفضت خروجهم مما دعا إدارة النادي لاستدعاء الشرطة لحماية اللاعبين الذين ظلوا محبوسين لمدة ساعتين كاملتين في غرف الملابس.

باستيا يحتل المركز قبل الأخير في الدوري بعد 31 مرحلة (تهبط الفرق الثلاث الأخيرة إلى الدرجة الأدني) ويبتعد ديجون صاحب المركز السابع عشر الذي يهرب من الهبوط عن باستيا بفارق 4 نقاط.

11

هدف لكل لاعب للباريسيين

11 هدفا سجلها فريق باريس سان جيرمان في شباك موناكو مقابل هدف واحد في مباراة استمتع بها جمهور الفائز والخاسر.

وكانت نتيجة المباراة الاستعراضية التي احتضنها ملعب ليون قبل 3 ساعات من لقاء الفريقين في نهائي كأس الدوري الفرنسي 11-1 ولكنها كانت بين فريقين من الأطفال دون 9 أعوام فقط.

واستمرت فرحة الباريسيين في اللقاء الكبير بفوزهم 4-1 وتتويجهم أبطالا للكأس للعام الرابع على التوالي.

21

من يحمى العرين الأصفر؟

هشاشة دفاع بروسيا دورتموند (الفريق الأصفر) في كل مبارياته خارج ملعبه في مسابقة الدوري الألماني بوندزليجا الحالية صارت سببا مؤكدا لفشله في المنافسة على لقب البطولة.

وكان دورتموند قد عجز في آخر مبارياته السبت الماضي عن الحفاظ على تقدمه على شالكه بهدف أوباميانج واستقبلت شباكه هدفا وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

الهدف الذى حرم المارد الأصفر من الفوز يحمل رقم 21 في شباك بروسيا دورتموند في 14 مباراة فقط خاضها خارج ملعبه في الموسم الحالي.

26

بايرن ميونيخ لا يحتاج بقية مبارياته

مع نهاية مباريات المرحلة السادسة والعشرين في الدوري الألماني بوندزليجا وقبل ثماني مراحل كاملة من نهاية المسابقة حجز المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونيخ مكانه في مسابقة شامبيونزليج دوري الأبطال الاوروبي للموسم المقبل بعد أن ضمن تواجده في المراكز الأربع الأولي لبوندزليجا حتى لو خسر كل مبارياته الباقية.

بايرن ميونيخ العملاق البافاري يبتعد بفارق 13 نقطة عن لايبزج أقرب منافسيه وفوزه باللقب مؤكد عمليا رغم مواجهته للفرق الثلاث التي تليه في الترتيب وهي هوفنهايم ودورتموند ولايبزج، وتتويجه يمنحه اللقب الخامس على التوالي، إنجاز لم يحققه فريق آخر غير البايرن في بوندزليجا.

74

دى ماريا يسعد شعبا ويحزن شعبا

ارتفع مستوى الجناح الأرجنتيني أنخيل دى ماريا الموهوب في مباراة فريقه باريس سان جيرمان في نهائي كأس الدوري الفرنسي ضد موناكو في ليون السبت الماضي، وقاده لفوز كبير ومستحق 4-1 وسجل بنفسه الهدف الثاني وصنع الهدفين الأول والرابع لزميليه الألماني دراكسلر والأوروجواني كافانى.

عدد الكرات التي لمسها دي ماريا في مباراة نهائي الكأس كان 74 كرة وتصرف بنجاح في أغلبها، وأسعد الباريسيين ولكنه أحزن جمهور الأرجنتين الذي شاهد دى ماريا شبحا بلا خطورة ولا فاعلية في خسارة منتخب الأرجنتين ضد بوليفيا بهدفين نظيفين في تصفيات كأس العالم قبل ايام قليلة.

205

القرن الأفريقي في قاع الفيفا

احتلت دول الصومال وجيبوتي وأريتريا معا المركز الأخير رقم 205 في التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في أبريل الجاري.

الدول الثلاث (وهي دول القرن الأفريقي وهي شبه جزيرة في شرق وسط أفريقيا وتطل على المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عدن) لا تمتلك أي رصيد من النقاط بسبب قلة عدد مبارياتها الدولية أو خسائرها المتتالية في كل المسابقات.

يشاركها في المركز 205 دول أخري هي جزر فيرجين البريطانية وأنجيلا وباهاماس وجبل طارق وتونجا.