قالت الشرطة الإسبانية إن اثنين من لاعبي فريق إلدينسي اعتقلا مع الإيطالي فيليبو دي بييرو مدرب الفريق المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم ومدير النادي ضمن تحقيق فساد.

وكان الفريق قد تلقى هزيمة ثقيلة 12- صفر أمام الفريق الثاني لبرشلونة.

ورفض مصدر في الشرطة الإسبانية الكشف عن اسم اللاعبين؛ لكنه أكد أن دي بييرو ومدير النادي نوبيلي كابواني أعتقلا.

وانضم دي بييرو في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى النادي الذي كانت تديره مجموعة إيطالية للاستثمار حتى مطلع الأسبوع الجاري.

وقال إيمانويل ميندي مدافع إلدينسي في مقابلة مع إذاعة (كادينا سير) أمس الاثنين إن مساعد المدرب فران رويز تحدث معه في الفندق قبل المباراة بشأن التلاعب.

وأوضح "سألني عما إذا كنت سأشارك في هذا وعن المال الذي أريده، قال لي فران ذلك لأن المدرب لا يتحدث الإسبانية بطلاقة."

وأكد فران الرواية لنفس المحطة الإذاعية؛ لكنه قال إنه كان ينقل تعليمات من المدرب دي بييرو.

وأضاف رويز "كانت الأوامر تأتي من أعلى، من المدرب ولم أكن أعرف ماذا أفعل."

وتابع "لم أقل شيئا على مقاعد البدلاء ولم أجر أي تبديل ولم أرسل أي لاعب للإحماء ثم استقلت من النادي."

وقال المهاجم الموريتاني شيخ سعد الذي كشف عن التلاعب يوم الأحد الماضي عبر تويتر "12-صفر ليست نتيجة واقعية وكل شيء سيخرج إلى النور لاحقا."

كان سعد ضمن المستبدلين باللقاء وقال للإذاعة إنه اكتشف الخطة من زميله ميندي.

وقال إنه تم إبلاغه بأن كل لاعب سيحصل على 30 ألف يورو (31.965 ألف دولار) مقابل التلاعب في نتيجة المباراة.

وتابع سعد "أخبرني المدرب أن أشارك كبديل وقلت له لا أريد اللعب وبعد المباراة لكمت بعض زملائي."

وأكدت هزيمة السبت، وهي أكبر هزيمة في الدرجة الثالثة منذ عام 1992، هبوط إلدينسي لكن في اليوم التالي أعلن النادي أنه لن يخوض أي مباريات أخرى هذا الموسم وقطع صلاته بمجموعة من المستثمرين الإيطاليين.

لكن أمس الاثنين قال رئيس النادي ديفيد أجيلار إن إلدينسي ملتزم بخوض بقية مبارياته هذا الموسم.

ولا توجد إشارة لتورط أي لاعب من الفريق الثاني لبرشلونة في مزاعم التلاعب.

وقال لويس انريكي مدرب الفريق الأول لبرشلونة للصحفيين الثلاثاء "هذا موقف اعتقال مدرب فريق ولاعبين بسبب الهزيمة 12-صفر حرج للغاية لكنه يخص إلدينسي فقط وليس للفريق الثاني لبرشلونة أي صلة بالأمر وأصبح ضحية من جديد للابتزاز "أنا سعيد بالتحقيق في الواقعة وأخذ الأمور بجدية."