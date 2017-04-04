صراع ساخن بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب وهداف "الليغا"

تواصل الصراع على لقب وهداف مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بين ريال مدريد وبرشلونة وذلك بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة مساء الاثنين.

وتمكن ريال مدريد من الحفاظ على القمة بعدما أمطر مرمى ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة، وله مباراة مؤجلة، في الوقت الذي اكتسح فيه برشلونة مضيفه غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وصعد أتليتكو مدريد إلى ثالث جدول ترتيب المسابقة بعد نجاحه في عبور مضيفه مالقة بهدفين دون رد، في الوقت الذي تألق فيه الإيطالي جيوسيبي روسي المحترف في سيلتا فيغو بعدما قاد فريقه للفوز على لاس بالماس بثلاثة أهداف لهدف.

أما إشبيلية فقد تراجع للوراء ليحتل المركز الرابع بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع سبورتنغ خيخون.

ولم يتوقف الصراع بين قطبي الكرة الإسبانية على اللقب فقط، ولكن على لقب الهداف أيضًا، حيث يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي القائمة برصيد 25 هدفًا بفارق ثلاثة أهداف عن زميله ببرشلونة الأورغوياني لويس سواريز، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف بالملكي ثالثًا برصيد 19 هدفًا.

وفيما يلي جدول ترتيب الفرق وعدد النقاط بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة والعشرين:‎

1-ريال مدريد (68) له مباراة مؤجلة.

2- برشلونة (66).

3-أتليتكو مدريد (58).

4-إشبيلية (58).

5-ريال سوسيداد (49).

6-فياريال (48).

7-أتليتك بيلباو (47).

8-إيبار (44).

9-اسبانيول (43).

10-سيلتا فيغو (41) له مباراة مؤجلة.

11-ديبورتيفو ألافيس (40).

12-لاس بالماس (35).

13-فالنسيا (33).

14-ريال بيتيس (31).

15-مالقة (27).

16-ديبورتيفو لاكورونيا (27).

17-ليجانيس (27).

18-سبورتنج خيخون (22).

19-غرناطة (19).

20- أوساسونا (11).