شاهد الأهداف: الشرطة تقبض على مدرب بعد خسارة فريقه 12-0 أمام برشلونة

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على فيليبو دي بييرو مدرب فريق إلدينسي في تحقيق فساد، بعد الهزيمة 12-صفر في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم.

وقالت الشرطة الإسبانية (الثلاثاء) إنها ألقت القبض على الإيطالي فيليبو دي بييرو مدرب فريق إلدينسي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم ضمن تحقيق فساد بعد هزيمة فريقه 12- صفر أمام الفريق الثاني لبرشلونة.

وأكدت الهزيمة (السبت) هبوط إلدينسي، لكن في اليوم التالي أعلن النادي أنه لن يخوض أي مباريات أخرى هذا الموسم وقطع صلاته بمجموعة من المستثمرين الإيطاليين.

لكن رئيس النادي، قال (الاثنين) إن إلدينسي ملتزم بخوض بقية مبارياته هذا الموسم.