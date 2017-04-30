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شاهد: هدف رائع لسوانسي سيتي في شباك مانشستر يونايتد

30/4/2017

حرم سوانسي سيتي مضيفه مانشستر، من التقدم إلى المركز الثالث مؤقتا بإسقاطه في فخ التعادل 1-1 الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعلى ملعب "أولد ترافورد" استمرت معاناة فريق "الشياطين الحمر" على أرضه وتعادل للمرة التاسعة هذا الموسم، مفرطا في فرصة انتزاع المركز الثالث من ليفربول الذي يحل ضيفا على واتفورد الاثنين في ختام المرحلة.

وسجل لمانشستر واين روني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول،وتمكن النجم الأيسلندي غيلفي سيغوردسن من تسجيل هدف التعادل لفريقه سوانزي سيتي قبل حوالي 11 دقيقة من نهاية اللقاء.

ونجح سيغوردسن بالتسجيل من ركلة حرة مباشرة نفذها بدقة من فوق حائط الدفاع ليفقد دي خيا أية فرصة لإبعاد الكرة.

واكتفى يونايتد الذي تعادل للمرة الرابعة عشرة هذا الموسم والثانية على التوالي، صفرصفر أمام مانشستر سيتي الخميس الماضي في مباراة مؤجلة، بنقطة رفع بها رصيده إلى 65 نقطة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة خلف "السيتيزنس" الذين يملكون فرصة انتزاع المركز الثالث في حال الفوز على مضيفهم ميدلزبره لاحقا.

في المقابل، خطف سوانسي سيتي نقطة ثمينة عزز بها موقعه في المركز الثامن عشر برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين خلف هال سيتي السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وكان سوانسي سيتي الطرف الأفضل في الشوط الأول وكان الأقرب إلى افتتاح التسجيل لكن مانشستر يونايتد حصل على ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما توغل ماركوس راشفورد داخل المنطقة وحاول مراوغة الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي فسقط دون أن يلمسه الأخير.

وانبرى القائد روني للركلة بنجاح على يسار فابيانسكي مفتتحا التسجيل (45+3)، ليصبح أول لاعب في تاريخ يونايتد ينجح في تسجيل 20 ركلة جزاء في الدوري الممتاز.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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