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شاهد: طرد لاعب الأهلي المصري بعد المباراة بسبب تصرف غريب

30/4/2017

تسبب تصرف غريب للاعب النادي الأهلي المصري حسام عاشور في حصوله على بطاقة الطرد الحمراء.

وجاء تصرف عاشور أثناء لقائه الحكم عقب انتهاء مباراة الفريق مع فريق الإنتاج الحربي اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري حيث قبض على يد الحكم وجذبه بشكل غريب الأمر الذي دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وانتهى لقاء الأهلي مع الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة فقد الأهلي نقطتين في مشواره نحو لقب الدوري.

تقدم أوميد أوكري للإنتاج الحربي في الدقيقة 48، وأحرز جونيور اجايي هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 51.

ومنح التعادل كل فريق نقطة ليصبح رصيد الأهلي 68 نقطة في صدارة جدول الدوري، وبفارق 8 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز الثاني، ويصبح رصيد الإنتاج الحربي 25 نقطة في المركز الـ13 بترتيب جدول الدوري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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