شاهد: تشلسي يكتسح إيفرتون بثلاثية ويقترب من حسم الدوري

اجتاز تشلسي إحدى العقبات الهامة في حملته نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3- صفر على مضيفه إيفرتون اليوم.

وارتفع رصيد تشلسي، الساعي للحصول على لقبه السادس في المسابقة، إلى81 نقطة في الصدارة، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام، الذي مازال لديه مباراة مؤجلة أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، عند 58 نقطة في المركز السابع.

وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار الفرص التي أتيحت لهم.

وفي الشوط الثاني، ترجم تشيلسي سيطرته الميدانية على مجريات اللقاء، بعدما افتتح نجمه الأسباني بيدرو رودريغيز التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 66 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء على يمين مارتن ستيكلنبرغ حارس مرمى إيفرتون.

واستغل تشلسي حالة الارتباك التي طغت على أداء إيفرتون عقب الهدف، ليضيف غاري كاهيل الهدف الثاني في الدقيقة .79

ونفذ النجم البلجيكي إيدين هازارد ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى، حيث سدد كرة زاحفة أبعدها ستيكلنبرغ بصعوبة بالغة، لتصطدم الكرة في قدم كاهيل وتعانق الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق، أضاف البرازيلي ويليان الهدف الثالث للضيوف، بعد دقيقة واحدة من نزوله أرض الملعب.