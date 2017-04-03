شاهد: يوفنتوس يتعادل مع نابولي

تماسك يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم أمام ضغط شديد من مضيفه نابولي ليتعادل الفريقان 1-1 في قمة المرحلة الثلاثين للمسابقة.

ومنح سامي خضيرة التقدم بهدف ليوفنتوس في الدقيقة السابعة قبل أن يدرك ماريك هامشيك التعادل بعد سلسلة من التمريرات بتسديدة قوية في الدقيقة 60 ليمنح نابولي نقطة مستحقة.

وكاد نابولي ان يسجل الهدف الثاني بعد ان اعترض دريس ميرتنز تمريرة كوادو اسامواه الا انه سدد في القائم من زاوية ضيقة.

وبقي يوفنتوس، الذي يملك 74 نقطة من 30 مباراة، متقدما بفارق عشر نقاط على نابولي لكنه يتفوق بست نقاط على روما صاحب المركز الثاني.

وتعرض المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين لصيحات استهجان من مشجعي نابولي في مع كل لمسة للكرة في عودته الأولى إلى أرض فريقه السابق بعد انتقاله إلى يوفنتوس في يوليو تموز الماضي.

ويأتي اللقاء قبل ثلاثة أيام فقط من مواجهة الفريقين في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا على نفس الملعب، حيث يسعى نابولي لتعويض خسارته 1-3 في لقاء الذهاب الذي جرى الشهر الماضي على ملعب يوفنتوس من أجل حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.