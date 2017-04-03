شاهد: درّاج بريطاني يعتزم القيام بجولة حول العالم في 80 يوما

أعلن دراج بريطاني عزمه القيام بجولة بالدراجة الهوائية حول العالم في 80 يوما فقط، محطّما بهذا الرقم القياسي المسجل في هذا الصدد.

وقال الدراج مارك بيمونت (الاثنين) إنه يستعد حاليا للقيام بجولته حول العالم، والتي سيبدؤها من باريس في 2 من يوليو/تموز المقبل، وإنه يعتزم أن يقطع خلالها 29 ألف كيلومتر.

وأضاف أن رحلته ستتضمن عبور أوربا مرورا ببولندا وروسيا ووصولا إلى منغوليا والصين، قبل أن يستقل طائرة ويعاود استكمال رحلته من مدينة بيرث وبريزبين في أستراليا قبل أن يعبر صحراء أستراليا ويعاود قيادة دراجته عبر نيوزيلندا.

وتابع أنه يعتزم بعد هذا التوجه إلى أمريكا الشمالية حيث سينتقل هناك من ألاسكا إلى شرق كندا. وفي المرحلة الرابعة من رحلته سيبدأ من مدينة لشبونة الأسبانية ليعود إلى باريس من جديد.

وأوضح بيمونت أنه يهدف إلى قيادة دراجته نحو 16 ساعة يوميا.

وكان بيمونت قد استطاع القيام بجولة بدراجته حول العالم استغرقت 194 يوما عام 2008، وهو ما يعني أنه يستهدف اختصار زمن رحلته إلى أقل من النصف.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي للرحلة بالدراجة الهوائية حول العالم مسجل باسم الدراج النيوزيلندي أندرو نيكولسون عام 2015، والذي استطاع القيام بجولته خلال 123 يوما.