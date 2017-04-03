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شاهد: برشلونة يسحق غرناطة برباعية ويواصل مطاردة ريال مدريد

2/4/2017

واصل برشلونة ملاحقة ريال مدريد في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما سحق مضيفه غرناطة 4-1 في المرحلة 29 من المسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي، إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع سيلتا فيغو.

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة عند 19 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر وقبل الأخير ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

وحقق برشلونة الفوز في ظل غياب العديد من عناصره الأساسية وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإيقاف.

افتتح لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 44، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 23 هدفا في المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة، بفارق هدفين خلف ميسي.

وفي الشوط الثاني، أدرك جيريمي بوجا التعادل لغرناطة في الدقيقة 50. وأعاد باكو ألكاسير التقدم لبرشلونة مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 64.

ولعب غرناطة الدقائق الأخيرة للمباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أوتشي أوجبو في الدقيقة 82 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل برشلونة النقص العددي في صفوف منافسه، وأضاف إيفان راكيتيتش الهدف الثالث في الدقيقة 83 وأضاف البرازيلي نيمار الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مسجلا بذلك هدفه رقم مئة مع الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات.

المصدر : وكالات
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