شاهد: قذيفة مارسيلو تنقذ الريال من كمين فالنسيا

ارتدى البرازيلي مارسيلو عباءة الأبطال وأنقذ فريقه ريال مدريد من فخ التعادل وقاده لفوز ثمين ومتأخر 2-1 على فالنسيا اليوم (السبت) في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

على استاد "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد ، أكد الريال استعادة اتزانه بعد سقوطه في لقاء "الكلاسيكو" أمام برشلونة وحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي بالتغلب على فالنسيا 2 – 1.

وثأر الريال لهزيمته أمام فالنسيا 1 – 2 في لقاء الدور الأول كما تقدم الفريق خطوة مهمة على طريق استعادة اللقب المحلي بعدما اجتاز عقبة صعبة في مسيرته بالبطولة.

ورفع الريال رصيده إلى 81 نقطة لينفرد مجددا بصدارة جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة الذي يحل ضيفا على إسبانيول في وقت لاحق اليوم في مباراة أخرى بنفس المرحلة وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، أهدر رونالدو ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 57 وكاد الفريق يدفع الثمن غاليا عندما سجل دانيال باريخو هدف التعادل لبلنسية في الدقيقة 82 في مرمى فريقه السابق ولكن مارسيلو أحرز هدف الفوز الثمين للريال في الدقيقة 86.