شاهد: فياريال يجتاز خيخون بثلاثية في الليغا

اجتاز فريق فياريال، الجمعة، ضيفه سبورتنغ خيخون بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

واستغل فياريال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 33 عن طريق روبيرتو سولدادو ليخرج متقدمًا في شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وتمكن الكونغولي سيدريك باكامبو من إضافة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 47 و59.

ومع حلول الدقيقة 73 تمكن خيخون من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق البرازيلي دوغلاس بيريرا دوس سانتوس.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد فياريال إلى 63 نقطة في المركز الخامس لينعش آماله في التأهل إلى إحدى البطولتين القارتين الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد سبورتنغ خيخون عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد وله مباراة مؤجلة.