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شاهد: برشلونة يحسم "ديربي" كتالونيا بثلاثية نظيفة

29/4/2017

استعاد فريق برشلونة قمة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) من غريمه ريال مدريد، بعد تغلبه على مضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

وجاء الشوط الأول متكافئًا من جانب لاعبي الفريقين، لينتهي بالتعادل السلبي وسط سلسلة من الفرص الضائعة.

وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه؛ حيث سقط لاعبو إسبانيول في العديد من الأخطاء الدفاعية، ومع حلول الدقيقة 50 تمكن برشلونة من تسجيل هدف التقدم عن طريق الأورغوياني لويس سواريز.

وأضاف الكرواتي ايفان راكيتش الهدف الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يختتم سواريز مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الثاني له في اللقاء والثالث لفريقه في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 81 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد اسبانيول عند 50 نقطة في المركز التاسع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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