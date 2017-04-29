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رياضة|ألمانيا

شاهد: البايرن يصعق فولفسبورج بسداسية ويتوج بالدوري الألماني

29/4/2017

فاز فريق بايرن ميونيخ السبت على مضيفه فولفسبورغ 6-صفر في الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم، ليحرز لقبه الخامس على التوالي والسابع والعشرين في تاريخه.

وضمن بايرن اللقب لابتعاده بفارق عشر نقاط عن لايبزيغ الثاني الذي تعادل السبت مع ضيفه اينغولشتات صفر-صفر.

ورفع بايرن رصيده إلى 73 نقطة مقابل 63 للايزبيغ، فضمن اللقب من أرض فولفسبورغ للمرة الثالثة في تاريخه.

ورغم أن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عزز رقمه القياسي بعدد مرات إحراز اللقب، إلا أنه أنهى موسمه بخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ونصف نهائي الكأس المحلية أمام غريمه بوروسيا دورتموند.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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