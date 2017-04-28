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صحيفة إسبانية: رودريجيز ينتقل من الريال إلى مانشستر يونايتد نهاية الموسم

28/4/2017

أكدت صحيفة جون بالون أنه بات محسوما انتقال خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد الإسباني إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في الانتقالات الصيفية القادمة.

وسيحل نجم المنتخب الكولومبي محل الفتى الذهبي واين رونى في صفوف الشياطين الحمر الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد حسم أمره بشأن ضم النجم الكولومبى ويرى أنه الخيار النموذجي ليحل محل روني الذى تقرر رحيله في نهاية الموسم.

ولن يواجه انتقال خاميس إلى النادي الإنجليزي مشكلات كبيرة خاصة في ظل خروجه من حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في أوقات كثيرة من الموسم حيث أصبح يشارك كبديل أو في حالة رغبة زيدان في إجراء عملية تدوير لعناصره الأساسية.

المصدر : صحف أجنبية
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