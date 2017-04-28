شاهد: يوفنتوس يتعادل 2-2 مع أتلانتا بالدوري الإيطالي

أوقف فريق أتلانتا انطلاقة يوفنتوس الأخيرة وتعادل معه 2 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في افتتاحية منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى أتلانتا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله أندريا كونتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل ليوناردو سبينازولا، لاعب أتلانتا، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50 ليعادل يوفنتوس النتيجة، قبل أن يضيف دانييل ألفيس الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 83 ولكن ريمو فريلير أحرز هدف التعادل في الدقيقة 89.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 84 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع أتلانتا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن هذا التعادل هو الثالث ليوفنتوس هذا الموسم في الدوري مقابل الفوز في 27 مباراة والخسارة في أربع مباريات، فيما يعد هذا التعادل هو السابع لأتلانتا مقابل الفوز في 19 مباراة والخسارة في ثماني.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة موناكو الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.