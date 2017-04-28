شاهد: شالكه يقسو على ليفركوزن برباعية في الدوري الألماني

تلقى فريق باير ليفركوزن هزيمة قاسية من ضيفه شالكه 1 / 4 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في افتتاحية مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وأنهى شالكه الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جويدو برجشتالر وينيدايكت هوفيديس وأليساندرو شوبف في الدقائق السادسة والعاشرة والثمانية عشر.

وفي الشوط الثاني، أضاف جويدو برجشتالر الهدف الثاني له، والرابع لشالكه، في الدقيقة 50 قبل أن يقلص ليفركوزن الفارق بهدف سجله ستيفان كيسلينغ في الدقيقة التاسعة والستين.

وبهذه الخسارة، بات فريق باير ليفركوزن مهددا بالهبوط من البوندسليغا بعدما توقف رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق أربع نقاط فقط وأصبح أوغسبورغ صاحب المركز السادس عشر، وهو المركز الذي يلعب صاحبه دورا فاصلا لتحديد بقائه في بوندسليغا، علما بان أوغسبورغ سيخوض مباراته في هذه الجولة الأحد المقبل أمام هامبورغ.