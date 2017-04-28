البث الحي
رياضة

شاهد: شالكه يقسو على ليفركوزن برباعية في الدوري الألماني

28/4/2017

تلقى فريق باير ليفركوزن هزيمة قاسية من ضيفه شالكه 1 / 4 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في افتتاحية مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وأنهى شالكه الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جويدو  برجشتالر وينيدايكت هوفيديس وأليساندرو شوبف في الدقائق السادسة والعاشرة والثمانية عشر.

وفي الشوط الثاني، أضاف جويدو برجشتالر الهدف الثاني له، والرابع لشالكه، في الدقيقة 50 قبل أن يقلص ليفركوزن الفارق بهدف سجله ستيفان كيسلينغ في الدقيقة التاسعة والستين.

وبهذه الخسارة، بات فريق باير ليفركوزن مهددا بالهبوط من البوندسليغا بعدما توقف رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق أربع نقاط فقط وأصبح أوغسبورغ صاحب المركز السادس عشر، وهو المركز الذي يلعب صاحبه دورا فاصلا لتحديد بقائه في بوندسليغا، علما بان أوغسبورغ سيخوض مباراته في هذه الجولة الأحد المقبل أمام هامبورغ. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)