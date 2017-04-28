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زيدان والانتخابات الفرنسية .. لمن سيصوت؟

زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد
زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد
28/4/2017

كشف أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان عن موقفه من المتنافسين الاثنين في سباق الانتخابات الرئاسية بفرنسا.

وحذر زيدان من التصويت لصالح الجبهة الوطنية التي تتزعمها مارين لوبان في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة يوم السابع من مايو أيار مكررا موقفه من الحزب اليميني في انتخابات عام 2002.

وقال زيدان الذي اختير مرارا كأحد أهم الشخصيات الفرنسية تأثيرا ويعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة "نفس الشيء كما كان في عام 2002 إنني بعيد جدا عن هذه الأفكار وعن الجبهة الوطنية وينبغي علينا الابتعاد عنها إلى أقصى حد ممكن".

ويتولى زيدان حاليا تدريب فريق ريال مدريد الاسباني وقد أدلى بالتصريحات بعد جلسة تدريبية للنادي.

ولد زيدان في مرسيليا بجنوب شرق فرنسا وهو من أصول جزائرية.

كان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاريس انترآكتف لصالح محطة (إل.سي.بي) التلفزيونية أمس الخميس أظهر أن مرشحة اليمين لوبان ستحصل على 39 في المئة مقابل 61 في المئة لمنافسها المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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