شاهد: سان جيرمان يكتسح موناكو بخماسية نظيفة

تأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب نهائي كأس فرنسا لكرة القدم الأربعاء بفوز ساحق 5-صفر على موناكو في مباراة من جانب واحد في الدور قبل النهائي.

وأبقت أهداف جوليان دراكسلر وادينسون كافاني وبليز ماتودي وماركينيوس إضافة لهدف سجله صفوان مباي على باريس سان جيرمان في طريقه نحو الفوز بثالث لقب على التوالي لكأس فرنسا.

وسيلتقي سان جيرمان مع انجيه، الذي فاز على جانجون 2-صفر الثلاثاء، في المباراة النهائي على استاد فرنسا يوم 27 مايو/أيار المقبل.

ومع اقتراب مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام يوفنتوس والتي ستقام الأسبوع المقبل بدأ موناكو اللقاء بأربعة لاعبين يخوضون مباراتهم الاحترافية الأولى إضافة لثلاثة لاعبين فقط، وهم فاليري جيرمان واندريا راجي وايرفين كاردونا، يلعبون بشكل منتظم مع الفريق الأول.

ودفع اوناي ايمري مدرب سان جيرمان بأقوى تشكيلة لديه شملت كافاني مهاجم اوروجواي في المقدمة مدعوما بدراكسلر لاعب وسط المانيا ودي ماريا جناح منتخب الأرجنتين.

وانتزع أصحاب الأرض تقدما مستحقا في الدقيقة 26 بعد أن منع مورجان دي سانتيس حارس موناكو تسديدة دي ماريا لتذهب الكرة الى دراكسلر الذي أودعها الشباك.

وضاعف كافاني الغلة بعدها بخمس دقائق بلمسة رائعة بالكعب إثر تمريرة عرضية من دي ماريا أمام تشكيلة موناكو المرتبكة.

ولم يستطع موناكو التعافي على الإطلاق وازدادت الأمور سوءا بعد أن حول مباي تمريرة عرضية من دي ماريا إلى داخل شباكه قبل أن يضيف ماتودي هدفا آخر بعدها بدقيقتين بعد أن انقض على تمريرة رائعة من دي ماريا.

وحسم قلب الدفاع ماركينيوس النتيجة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.