شاهد: دورتموند يصعق بايرن ويبلغ نهائي كأس المانيا

بلغ بروسيا دورتموند نهائي كأس المانيا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي وهو رقم قياسي بعد عودة مثيرة شهدت تسجيل هدفين في 5 دقائق ليصعق مضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب 3-2 اليوم.

وسجل الصاعد عثمان ديمبلي هدفا وصنع آخر خلال خمس دقائق في الشوط الثاني ليساعد دورتموند على تعديل تأخره 2-1 إلى انتصار.

وارتقت المباراة لمستوى التوقعات بعد أن قدم الطرفان عرضا هجوميا راقيا ليثأر دورتموند لهزيمته في نهائي الكاس العام الماضي أمام بايرن.

وبهذا يكون العملاق البافاري قد أخفق في الفوز بأي مباراة من مبارياته الخمس الأخيرة في كل المسابقات. وعقب خروجه من دوري الأبطال الأسبوع الماضي أمام ريال مدريد لم يعد أمامه سوى لقب الدوري الألماني.

وقال فيليب لام قائد بايرن الذي سيعتزل بعد نهاية الموسم الجاري "أشعر بمرارة شديدة وخيبة أمل كبيرة".

وتابع "كنا نرغب في الخروج بنتيجة أفضل لكننا لم نحسم المباراة عندما كان ذلك بمقدورنا".

وتابع "الآن يتعين علينا نسيان الأمر والتطلع للأمام".

ويواجه دورتموند الفائز باللقب ثلاث مرات منافسه اينتراخت فرانكفورت في النهائي الشهر المقبل بعد فوز الأخير على بروسيا مونشنجلادباخ بركلات الترجيح أمس الثلاثاء.