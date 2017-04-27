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شاهد: اشتباكات عنيفة بين لاعبين عقب مباراة كرة قدم

27/4/2017

اندلعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي فريقي بالميراس البرازيلي وبينارول الأوروغوياني عقب نهاية المباراة التي جرت بينهما في أوروغواي في بطولة كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

فعقب صافرة النهاية اندلعت اشتباكات بين بعض اللاعبين مما تسبب بفوضى في أرضية الملعب، وسط غياب رجال الأمن ، وانتهى الأمر بمغادرة لاعبي بالميراس الميدان، وامتد العنف إلى مدرجات الجماهير حيث شوهدت الجماهير الأوروغويانية وهي تجتاح مدرجات مشجعي بالميراس.

وانتهت المباراة بفوز الفريق البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بثلاثة أهداف لاثنين أيضا في مدينة ساو باولو في البرازيل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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