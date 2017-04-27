سبع محطات رياضية في أسبوع

بعيدا عن كرة القدم وأحداثها المثيرة نتوقف أسبوعيا مع سبعة أحداث كبرى من عالم الرياضة لنقدمها لكم.

مصير شارابوفا يعلن 16 مايو/أيار

بعد ساعات قليلة من عودة نجمة التنس الروسية الحسناء ماريا شارابوفا إلى ملاعب وبطولات التنس وفوزها الكبير 7-5 و6-3 على الإيطالية روبرتا فينشى في الدور الأول لبطولة شتوتغارت الدولية في ألمانيا، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان غاروس أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبيرة في عام 2017 عن تحديد ظهر 16 مايو/أيار المقبل للإعلان عن قرار اللجنة بتوجيه الدعوة لشارابوفا للمشاركة في مسابقة فردى السيدات عن طريق بطاقة ويلد كارد.

ماريا شارابوفا تعرضت للإيقاف لمدة 15 شهرا بسبب ثبوت تعاطيها للعقاقير المنشطة، وغابت عن البطولات وهبط رصيدها في النقاط ولم تعد مصنفة ولا مؤهلة للمشاركة في رولان غاروس.

الطريف أن برنار غيديسلي رئيس اللجنة المنظمة أعلن أن قرار دعوتها لا يعتمد على شعبيتها ولا على جمالها الصارخ؛ لأن الامر يتعلق ببطولة رياضية وليس بحفل غنائي راقص.

الذهب لا يكفي لحياة كريمة

تعيش الفرنسية شارلين بيكون، الفائزة بالميدالية الذهبية للشراع في دورة ريو دى جانيرو الأوليمبية الصيف الماضي، ظروفا اقتصادية صعبة بسبب قلة دخلها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها سواء في المران أو الحياة العامة.

شارلين تتقاضي شهريا من النادى الوطني للشراع 1320 يورو فقط (وهو راتب يقل عن أي راتب لأى عامل في مطعم في أغلب المدن الفرنسية). ولكنها تحصل معه على 10 آلاف يورو سنويا من البنك الشعبي (بنك بوبيولير). ويمكن أن تحصل على 1500 يورو نظير أي لقاء تليفزيوني تجريه.

أي أن مجموع دخلها الطبيعي شهريا يتجاوز بالكاد 2000 يورو وهو يمثل دخل أي لاعب كرة قدم شهير في عشر دقائق فقط.

حمى الغناء في السلة الأمريكية

قبل أن يستوعب لاعبو ومدربو وجمهور بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (أقوى البطولات الدورية في عالم الرياضة) ما فعله الفرنسي تونى باركر صانع ألعاب فريق سان أنطونيو سبيرز بإصدار ألبوم غنائي (تي بي) والمشاركة في حفل غنائي كبير، أعلن فرنسي آخر هو رودى جوبير، لاعب ارتكاز فريق يوتا جاز (وهو من أطول لاعبي العالم حيث يبلغ 216 سنتيمترا) عن عزمه السير على نفس الطريق الفني لباركر.. وأشار إلى أنه تعاقد مع إحدى شركات التسجيلات الكبرى في الولايات المتحدة استعدادا لإطلاق ألبومه الأول خلال الصيف المقبل.

احتفال بلا حافلة.. من خاف سلم

رغم خروجه من بطولتى دورى الأبطال الأوربي (شامبيونزليغ) وكأس المانيا على يدي ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند في أسبوع واحد، فإن المسؤولين في نادى بايرن ميونيخ، متصدر الدورى الألماني (بوندزليغا) وحامل اللقب في السنوات الأربعة الماضية يواصلون استعداداتهم على قدم وساق لاحتفال أسطوري بمناسبة الاحتفاظ بالدوري للمرة الخامسة على التوالي.. وهو رقم قياسي في تاريخ النادي والبطولة.

مسؤولو البايرن أعلنوا عن موعد الاحتفال في 20 مايو/أيار وعن مكان الاحتفال في ميدان لا مايرى، لكنهم قرروا الاستغناء عن أحد طقوسهم الأساسية في احتفالهم السنوي، وهو سير حافلة الفريق وعلى ظهرها اللاعبون والمدربون بين الجماهير في شوارع ميونيخ من ملعب الفريق اليانز أرينا إلى ميدان لا مايرى. والسبب هو الخوف من تكرار الحادث الإرهابي الذى وقع لحافلة بروسيا دورتموند قبل أسابيع بتفجير قنابل أنبوبية تم زرعها في الطريق.

الأب والأم الإسبانيان جازول.. في حيرة

أعلن الثنائي الإسباني الكاتالوني أغوستى جازول سايز وزوجته ماريسا اعتذارهما عن الإدلاء بأى حديث للصحف والقنوات حتى نهاية الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين.

وكانت الأقدار قد جمعت الثنائي باو جازول، نجم سان أنطونيو سبيرز وشقيقه الأصغر مارك جازول، نجم ممفيس جريزلز، في مواجهة بالغة الصعوبة في الدور الأول للقسم الغربي، وهى المرة الأولى# في التاريخ التي يتواجه خلالها شقيقان إسبانيان في الدور النهائي للبطولة الأمريكية.

الأب جازول وزوجته (وكلاهما كان لاعبا لكرة السلة ويعيشان في الولايات المتحدة منذ عام 2001) فوجئا بسيل من الطلبات من وسائل الإعلام الأمريكية لعقد لقاءات معهما فور تأهل باو ومارك للمواجهة. وبعد ثلاث لقاءات في يوم واحد اتخذا قرار المقاطعة بسبب تركيز الصحفيين على سؤال سخيف ومحرج (لمن تتمنى الفوز منهما؟)

بعد خمس مباريات يتقدم باو الأكبر عمرا (36 عاما) مع سان أنطونيو على مارك وممفيس جريزلز 3-2 ويتأهل من يفوز في 4 مباريات أولا.

الشقيقان يعلنان التحدي في عقر داره

دان العرش العالمي والأوليمبي والأوربي في مسابقة قذف القرص للرجال خلال العقد الحالي للشقيقين الألمانيين روبرت وكريستوف هارتنغ. وتُوج الشقيق الأكبر روبرت بذهبية الألعاب الأوليمبية في لندن عام 2012، بينما لحقه كريستوف بذهبية الألعاب الأوليمبية في ريو دى جانيرو 2016، وتقاسما أغلب الألقاب العالمية والأوروبية للقرص مع تفوق تام لروبرت في السنوات الأولى من العقد الحالي. لكن كريستوف سجل في ريو دى جانيرو أحسن رقم في العالم خلال عشر سنوات (68 مترا و37 سنتيمترا).

وقبل أسبوعين فقط اهتز العرش تحت أقدام الشقيقين هارتنغ بعد نجاح السويدي دانييل شتاهل الذى سجل رقما فذا 68 مترا و72 سنتيمترا في البطولة المحلية، وأكد جدارته بتخطي حاجز 68 مترا مرتين أخريين في بطولتين في كاليفورنيا.

روبرت وكريستوف قررا العمل معا لاستعادة العرش، ومواجهة شتاهل للمرة الأولى هذا العام في عقر داره خلال بطولة ستوكهولم الدولية في 18 يونيو/حزيران المقبل ضمن إطار بطولات الدوري الماسي لألعاب القوى.

تذاكر نهائي الطائرة طارت مبكرا

نفدت عن آخرها تذاكر المباراتين النهائيتين لبطولتي كأس العالم الكبري للأندية للكرة الطائرة للسيدات والرجال والمقامتين في مدينتي ناغويا وأوساكا اليابانيتين خلال سبتمبر/أيلول المقبل. وفازت اليابان بحق تنظيم النهائيات للمرة الأولى بعد أن أبلت بلاء حسنا خلال عشر سنوات في تنظيمها لأغلب بطولات كأس العالم الفيفا للأندية للكرة الطائرة. وكانت البرازيل قد نظمتها خمس مرات بينها الأربع دورات الأخيرة وسبقتها قطر في أربع دورات أيضا من 2009 إلى 2012. ونظمتها إيطاليا مرة واحدة.

ويطمع اليابانيون هذه المرة في انتزاع اللقب العالمي (توج البرازيليون باللقبين للسيدات والرجال العام الماضي).