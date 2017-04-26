شاهد: تشيلسي يمطر شباك ساوثهامبتون برباعية

قطع تشيلسي خطوة أخرى نحو التتويج بلقب "البريمييرليغ" بعدما أمطر شباك ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل اثنين على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء الثلاثاء

ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق اللندني بهدفين لواحد حيث افتتح النجم البلجيكي إيدين هازارد باب التسجيل له مبكرا وبعد مرور خمس دقائق إثر تسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة على يسار فريزر فوستر.

ولكن تمكن الفريق الضيف من إدراك التعادل في الدقيقة 24 عبر المدافع الإسباني أوريول روميو بعدما حول عرضية الإيطالي مانولو جابياديني داخل شباك تيبو كورتوا.

وفي الوقت الذي كان الشوط يلفظ أنفاسه الأخيرة، منح جاري كاهيل أصحاب الأرض التقدم برأسيه قوية سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني، كسر المهاجم الإسباني دييجو كوستا صيامه عن التهديف منذ 6 مارس الماضي عندما عزز من تقدم "البلوز" بالهدف الثالث في الدقيقة 53 بعدما حول عرضية مواطنه سيسك فابريجاس برأسه داخل الشباك.

وعاد نفس اللاعب لهز الشباك مسجلا الهدف الثاني له والرابع لفريقه قبل النهاية بدقيقة بعد لعبة جماعية رائعة انتهت عند المهاجم الدولي داخل المنطقة ليطلق تسديدة أرضية اكتفى فوستر بمتابعتها وهي تسكن شباكه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل ريان برتراند الهدف الثاني لساوثهامبتون برأسية مرت على يمين كورتوا.

وبهذا الانتصار الثمين، يواصل رجال الإيطالي أنطونيو كونتي إحكام قبضتهم على الصدارة بعدما رفعوا رصيدهم 78 نقطة ويوسعوا الفارق مؤقتا مع توتنهام هوتسبر، الوصيف، لسبع نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة لهم.

في المقابل، تجمد رصيد "القديسين" عند 40 نقطة في المرتبة التاسعة ولهم مباراة مؤجلة أيضا.