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تعرف على مجموعات دور 16 لدوري أبطال أفريقيا

الكاف أعلن تأجيل مباريات الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد القاري حتى إشعار آخر
الكاف أعلن تأجيل مباريات الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد القاري حتى إشعار آخر
26/4/2017

سحبت قرعة دور الستة عشر (دور المجموعات) لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للأندية في مصر الأربعاء وجاءت النتيجة على النحو التالي.

* المجموعة الأولى: النجم الساحلي (تونس) الهلال (السودان) المريخ (السودان) فيروفيارو (موزامبيق).

* المجموعة الثانية: الزمالك (مصر) اتحاد العاصمة (الجزائر) أهلي طرابلس (ليبيا) كابس يونايتد (زيمبابوي).

* المجموعة الثالثة: صن داونز (جنوب افريقيا) الترجي (تونس) فيتا كلوب (الكونجو الديمقراطية) سانت جورج (إثيوبيا).

* المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) الوداد البيضاوي (المغرب) كوتون سبور (الكاميرون) زاناكو (زامبيا).

المصدر : رويترز
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