تعرف على مجموعات دور 16 لدوري أبطال أفريقيا

سحبت قرعة دور الستة عشر (دور المجموعات) لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للأندية في مصر الأربعاء وجاءت النتيجة على النحو التالي.

* المجموعة الأولى: النجم الساحلي (تونس) الهلال (السودان) المريخ (السودان) فيروفيارو (موزامبيق).

* المجموعة الثانية: الزمالك (مصر) اتحاد العاصمة (الجزائر) أهلي طرابلس (ليبيا) كابس يونايتد (زيمبابوي).

* المجموعة الثالثة: صن داونز (جنوب افريقيا) الترجي (تونس) فيتا كلوب (الكونجو الديمقراطية) سانت جورج (إثيوبيا).

* المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) الوداد البيضاوي (المغرب) كوتون سبور (الكاميرون) زاناكو (زامبيا).