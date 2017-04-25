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رياضة|الهند

شاهد: عجوز عمرها 101عام تفوز بذهبية في مسابقة جري

25/4/2017

فازت المعمرة الهندية مان كور البالغة من العمر 101 سنة بسباق 100 متر في بطولة الألعاب العالمية للأساتذة المقامة بمدينة أوكلاند بنيوزيلندا.

وحازت كور ميداليتها الذهبية السابعة عشرة خلال مسيرتها التي انطلقت في سن متأخرة، وقد أنهت العداءة الهندية السباق بعد ركضها لدقيقة و14 ثانية أمام جمهور من المتفرجين المتحمسين، وهو رقم يزيد 64.42 ثانية عن الرقم القياسي العالمي الذي سجله أوساين بولت في سباق المئة متر العام 2009.

وتفوقت مان كور على منافساتها الأخريات اللائي تخطين جميعا عمر المئة عام، ويذكر أن المعمرة الهندية حديثة العهد بألعاب القوى حيث بدأت ممارسة رياضة العدو قبل ثماني سنوات فقط ويشارك في هذه البطولة نحو 25 ألف رياضيا من المسنين والمسنات.

المصدر : أسوشيتد برس
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