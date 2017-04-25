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شاهد: المصري صلاح يحرز هدفين رائعين في فوز روما على بيسكارا

24/4/2017

قاد المصري محمد صلاح روما للفوز في ضيافة بيسكارا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ختام منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة حافظ فريق روما (الاثنين) على وصافته للكالتشيو.

وأنهى فريق العاصمة الإيطالية روما الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد، سجلهما الهولندي كيفن ستروتمان والبلجيكي رادجا ناينجولان في الدقيقتين 44 و45.

وأضاف المصري محمد صلاح هدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 48 و60 من زمن اللقاء.

ومع حلول الدقيقة 83 تمكن بيسكارا من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق الليبي أحمد بن علي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 75 نقطة في الوصافة بفارق ثمان نقاط خلف يوفينتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد بيسكارا عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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