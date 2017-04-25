إنترناسيونالي يحتجز لاعبيه بعد هزيمته أمام فيورنتينا

أعلن نادي انترناسيونالي الإيطالي أنه سيحتجز لاعبي الفريق الأول في مقر تدريباتهم حتى نهاية الأسبوع بعد الهزيمة التي وصفها بـ"غير المقبولة" أمام فيورنتينا السبت الماضي.

وعبر النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، عن دعمه للمدرب ستيفانو بيولي الذي عرض استقالته كما ذكرت وسائل إعلام محلية، بعد انهيار الفريق في الشوط الثاني لتستقبل شباكه أربعة أهداف في 17 دقيقة خلال خسارته 5-4 خارج ملعبه في الدوري.

وقال إنترناسيونالي في بيان (الاثنين): "بعد نتيجة مباراة السبت دعا النادي جميع أفراد الفريق الأول للدخول في معسكر ممتد" مشيرا إلى أن الإجراء قد يستمر حتى مواجهة ضيفه نابولي يوم الأحد.

وأضاف: "الطريقة التي خسر بها الفريق أمام فيورنتينا غير مقبولة للمشجعين، سواء داخل إيطاليا أو خارجها".

وتابع قائلا إن "الجميع في النادي في حالة تركيز الآن لبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج وإنهاء الموسم بشكل قوي".

وتعتاد أندية إيطالية على معاقبة اللاعبين بعد مبارياتهم المتواضعة بحبسهم في معسكرات تدريبية، رغم الانتقادات التي توجه لهذا الأسلوب الذي يشبه عقاب الأطفال في المدارس وقد لا يناسب هذا لاعبين محترفين يتقاضون رواتب كبيرة.

ويبيت اللاعبون في مقر التدريب أو في فندق حسب قدرات النادي.

وأعلن النادي دعمه لبيولي وهو تاسع مدرب للفريق في آخر ست سنوات.

وقال في بيانه: "انضم بيولي للفريق في ظروف صعبة وقدم عملا استثنائيا خلال ستة أشهر ويستحق كامل الاحترام".

وتُوّج انترناسيونالي بطلا لإيطاليا 18 مرة، لكنه لم يفز بأي لقب كبير منذ نال الكأس المحلية عام 2011، وفشل في التأهل لدوري أبطال أوربا في آخر خمسة مواسم.

ويحتل إنترناسيونالي المركز السابع حاليا في الدوري بعيدا عن المراكز المؤهلة للدوري الأوربي.