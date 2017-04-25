البث الحي
رياضة

إنترناسيونالي يحتجز لاعبيه بعد هزيمته أمام فيورنتينا

ستيفانو بيولي مدرب إنترناسيونالي
ستيفانو بيولي مدرب إنترناسيونالي
24/4/2017

أعلن نادي انترناسيونالي الإيطالي أنه سيحتجز لاعبي الفريق الأول في مقر تدريباتهم حتى نهاية الأسبوع بعد الهزيمة التي وصفها بـ"غير المقبولة" أمام فيورنتينا السبت الماضي.

وعبر النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، عن دعمه للمدرب ستيفانو بيولي الذي عرض استقالته كما ذكرت وسائل إعلام محلية، بعد انهيار الفريق في الشوط الثاني لتستقبل شباكه أربعة أهداف في 17 دقيقة خلال خسارته 5-4 خارج ملعبه في الدوري.

وقال إنترناسيونالي في بيان (الاثنين): "بعد نتيجة مباراة السبت دعا النادي جميع أفراد الفريق الأول للدخول في معسكر ممتد" مشيرا إلى أن الإجراء قد يستمر حتى مواجهة ضيفه نابولي يوم الأحد.

وأضاف: "الطريقة التي خسر بها الفريق أمام فيورنتينا غير مقبولة للمشجعين، سواء داخل إيطاليا أو خارجها".

وتابع قائلا إن "الجميع في النادي في حالة تركيز الآن لبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج وإنهاء الموسم بشكل قوي".

وتعتاد أندية إيطالية على معاقبة اللاعبين بعد مبارياتهم المتواضعة بحبسهم في معسكرات تدريبية، رغم الانتقادات التي توجه لهذا الأسلوب الذي يشبه عقاب الأطفال في المدارس وقد لا يناسب هذا لاعبين محترفين يتقاضون رواتب كبيرة.

ويبيت اللاعبون في مقر التدريب أو في فندق حسب قدرات النادي.

وأعلن النادي دعمه لبيولي وهو تاسع مدرب للفريق في آخر ست سنوات.

وقال في بيانه: "انضم بيولي للفريق في ظروف صعبة وقدم عملا استثنائيا خلال ستة أشهر ويستحق كامل الاحترام".

وتُوّج انترناسيونالي بطلا لإيطاليا 18 مرة، لكنه لم يفز بأي لقب كبير منذ نال الكأس المحلية عام 2011، وفشل في التأهل لدوري أبطال أوربا في آخر خمسة مواسم.

ويحتل إنترناسيونالي المركز السابع حاليا في الدوري بعيدا عن المراكز المؤهلة للدوري الأوربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)