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7 أرقام حققها ميسي بهدفيه في "كلاسيكو الأرض"

ميسي يحتفل بتسجيله الهدف الـ 500 له مع برشلونة
ميسي يحتفل بتسجيله الهدف الـ 500 له مع برشلونة
24/4/2017

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة، 7 أرقام بعدما سجل هدفين في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف لهدفين مساء الأحد.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

وصل عدد أهداف ليونيل ميسي بهدفيه في شباك الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد إلى الرقم 500 في مسيرته الكروية.

أنهى ميسي صيامه عن التهديف في الكلاسيكو منذ 2014 .

أحرز ميسي أرقاما كبيرة في العديد من الأندية؛ حيث تمكن من إحراز 29هدفًا في إشبيلية، و27 هدفًا في أتيلتكو مدريد، و24 هدفًا في فالنسيا، و23هدفًا في ريال مدريد، و22 هدفًا في أتليتك بيلباو.

بهدف ميسي الأول نجح الفريق الكتالوني في التسجيل خلال 23 مباراة متتالية أمام ريال مدريد وهو رقم تاريخي للفريق ليكسر بذلك رقم الريال الذي ظل صامدا منذ عام 1969بالتسجيل في 22مباراة متتالية.

ليونيل ميسي سجل 16 هدفاً في شباك ريال مدريد ضمن منافسات "الليغا" أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ.

رفع ليونيل ميسي رصيده إلى 31 هدفًا في صدارة هدافي "الليغا" هذا الموسم، وسجل الهدف رقم 23 في الكلاسيكو، ليبقى أيضًا أكثر اللاعبين تهديفًا في قمة الكرة الإسبانية.

– هدف ليونيل ميسي هو العاشر للاعب في شباك ريال مدريد على أرضية سنتياغو بيرنابيو.

المصدر : الأناضول
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