شاهد: كيف احتفل نيمار بفوز برشلونة

نشر البرازيلي نيمار نجم فريق برشلونة مقطع فيديو له وهو يحتفل مع أصدقائه بفوز فريقه على ريال مدريد 3-2 في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر نيمار على حسابه على موقع انستغرام صورا له وهو يشاهد المباراة مع أصدقائه في منزله بعد أن حرم من المشاركة في المباراة.

وتم وقف نيمار ثلاث مباريات بعد طرده في مباراة ملقة والتي خسرها برشلونة صفر-2 بعد سخريته من الحكم الرابع أثناء خروجه من الملعب.

وتقدم برشلونة بمراجعة إلى المحكمة الإدارية الرياضية للسماح بمشاركة نجمه البرازيلي الموقوف في مباراة الكلاسيكو ريال مدريد، لكن المحكمة لم تصدر قرارا في هذا الشأن مما حرم نيمار من المشاركة في المباراة.