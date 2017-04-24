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شاهد: كيف احتفل نيمار بفوز برشلونة

24/4/2017

نشر البرازيلي نيمار نجم فريق برشلونة مقطع فيديو له وهو يحتفل مع أصدقائه بفوز فريقه على ريال مدريد 3-2 في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر نيمار على حسابه على موقع انستغرام صورا له وهو يشاهد المباراة مع أصدقائه في منزله بعد أن حرم من المشاركة في المباراة.

وتم وقف نيمار ثلاث مباريات بعد طرده في مباراة ملقة والتي خسرها برشلونة صفر-2 بعد سخريته من الحكم الرابع أثناء خروجه من الملعب.

وتقدم برشلونة بمراجعة إلى المحكمة الإدارية الرياضية للسماح بمشاركة نجمه البرازيلي الموقوف في مباراة الكلاسيكو ريال مدريد، لكن المحكمة لم تصدر قرارا في هذا الشأن مما حرم نيمار من المشاركة في المباراة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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