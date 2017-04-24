شاهد: راموس بعد طرده" لم أتعمد الإيذاء وأستحق بطاقة صفراء"

بينما كان ريال مدريد متأخرا 2-1 أمام غريمه الأزلي برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد ساد شعور بأن سيرجيو راموس سيتعرض للطرد لا محالة للمرة 22 في مسيرته

واعترف راموس بأن طرده "أثر على سير المباراة" التي فاز بها برشلونة 3-2.

وكان قائد ريال متشككا عندما أشهر الحكم إليخاندرو هرنانديز البطاقة الحمراء ولكن لم يكن هناك ما يدعو للشكوى بعدما أسقط ليونيل ميسي بتدخل بكلتا قدميه.

وتجادل راموس مع هرنانديز قبل أن يتوجه بخطوات بطيئة لخارج الملعب وهو يصفق ساخرا. كما ألمح لجيرار بيكي مدافع برشلونة إلى أن حديث الفريق الكاتالوني قبل المباراة عن أن الحكم البالغ عمره 34 عاما سيحابي ريال أثر على قراره.

وقال راموس عن قرار طرده "مبالغ فيه. لم أتعمد الايذاء. في تقديري الواقعة تستحق بطاقة صفراء وليس طردا".

وأضاف "تدخلت متأخرا ولكن لم يكن هناك التحام. لم تكن هناك نية لمهاجمة اللاعب. أثر القرار على سير المباراة".

وتابع راموس "فزنا بدوري أبطال أوربا بفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع والآن حان الوقت لنتجرع من الكأس نفسها. يجب عليك أن تتطلع للمستقبل".

وكانت هذه المرة الخامسة التي يحصل فيها راموس على بطاقة حمراء أمام برشلونة. وكان برشلونة شاهدا على طرد راموس في ثلاث من آخر خمس مرات.

وقال بيكي "أنا متأكد من أنه (راموس) عندما يعود لمنزله سيرى أن الطرد مستحق. كان واضحا، تدخل بقدميه ولم تكن له أية فرصة في الحصول على الكرة".

وأضاف "ليس هناك ما يدعو للحديث. ما يحدث هنا هو أنهم اعتادوا على تساهل الحكام معهم".

وفي نهاية المطاف كانت لحظة فقد فيها صوابه لكنها كلفت الفريق كثيرا. وإذا لم يطرد راموس فعلى الأرجح لم يكن برشلونة سيتمكن من تنفيذ الهجمة المرتدة بهذه الصورة.

ولكن سيرجي روبرتو ظهير برشلونة الأيمن انطلق إلى الأمام في الدقيقة 92 وتفوق على لوكا مودريتش وبعده مارسيلو قبل أن يسجل ميسي هدفه 500 مع برشلونة في آخر لعبة في المباراة ليحسم الفوز.

وقال مارسيلو "ربما ينبغي أن أتحمل قدرا من المسؤولية عن الهدف. ربما لو كنت أسقطته لم يكن المنافس سيسجل هدف الفوز".

وربما تكون هذه لحظة تحول في سباق لقب الدوري الإسباني. وسيغيب راموس الآن عن مواجهة ديبورتيفو لا كورونيا ليترك الفريق بقلب دفاع صريح واحد في مباراة لا يملك ريال فيها رفاهية الخطأ في ظل صحوة برشلونة.