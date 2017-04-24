شاهد: برشلونة ينتزع فوزا مثيرا على ريال مدريد في الكلاسيكو

أحرز ليونيل ميسي هدفه 500 مع برشلونة في اخر لعبة بالمباراة لينتزع فوزا مثيرا 3-2 خارج ملعبه على ريال مدريد ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط بالدوري الإسباني (الأحد).

وبدا أن هدف جيمس رودريجيز في الدقيقة 86 سيمنح نقطة لأصحاب الأرض بعد أن جعل النتيجة 2-2 عقب هدفين من ميسي وايفان راكيتيتش ألغيا تقدم ريال عن طريق كاسيميرو.

وطُرد سيرجيو راموس قائد الريال بسبب مخالفة ضد ميسي في الدقيقة77، وترك ذلك برشلونة في موقف قوي حتى هز رودريغيز الشباك عند الزاوية القريبة.

لكن هدف ميسي الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع منح برشلونة انتصارا ثمينا في سباق اللقب.

ويملك الفريقان 75 نقطة رغم أن ريال تتبقى له مباراة.

وكانت المباراة مثيرة وستكون من بين أفضل المباريات بين الفريقين في التاريخ وكانت مليئة بالأحداث من البداية للنهاية.

وبدا الغضب على كريستيانو رونالدو عندما أعاقه صمويل أومتيتي داخل منطقة الجزاء ولم يحتسب الحكم اليخاندرو خوسيه هرنانديز ركلة جزاء لكن برشلونة اشتكى بعد ذلك بعدما أفلت مارسيلو من العقاب بعد ضربة بالمرفق في وجه ميسي.

واحتاج اللاعب الارجنتيني للعلاج وكان كاسيميرو محظوظا لعدم طرده بعد سلسلة من المخالفات العنيفة ضد ميسي رغم حصوله على إنذار مبكر.

وافتتح اللاعب البرازيلي التسجيل للريال في الدقيقة 28 من مدى قريب بعدما وضع كرة مرتدة من القائم في الشباك بعد تسديدة من راموس.

وبعد خمس دقائق أخرى أدرك برشلونة التعادل عبر ميسي الذي راوغ داني كاربخال وسدد في شباك الحارس كيلور نافاس من داخل منطقة الجزاء.

وخرج جاريث بيل بسبب الإصابة قرب نهاية الشوط الأول وشارك ماركو اسينسيو بدلا منه.

وصنع اللاعب الشاب فرصة لرونالدو في الشوط الثاني لكن قائد منتخب البرتغال أطاح بالكرة خارج المرمى من مدى قريب.

وعاقبه راكيتيتش بعد ذلك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك نافاس ثم طُرد راموس عقب تدخل متهور على ميسي.

وأدرك رودريغيز التعادل للريال بعدما قابل تمريرة عرضية من مارسيلو عند القائم القريب لكن ميسي حسم المواجهة ليشعل الصراع على اللقب.