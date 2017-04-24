البث الحي
رياضة

شاهد: الأهلي يحلق في قمة الدوري المصري بهدف كوليبالي في طنطا

24/4/2017

حقق الأهلي المصري (الاثنين) الفوز على ضيفه طنطا، بهدف من دون رد، في ختام مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد الإيفواري سليماني كوليبالي في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

وسيطر الاهلي على مجريات اللعب وكان الأكثر خطورة رغم أن المباراة كانت متوسطة المستوى، وظهر فريق طنطا متراجعًا بشكل كبير معتمدًا على الهجمة المرتدة.

وبهذه النتيجة، ابتعد الأهلي خطوة جديدة بقمة المسابقة برصيد 67 نقطة بفارق 10 نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه، وتجمد رصيد طنطا عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويعد الأهلي حامل اللقب أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 38 لقبًا، يليه غريمه التقليدي الزمالك برصيد 12 لقبًا.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)