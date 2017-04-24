شاهد: الأهلي يحلق في قمة الدوري المصري بهدف كوليبالي في طنطا

حقق الأهلي المصري (الاثنين) الفوز على ضيفه طنطا، بهدف من دون رد، في ختام مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد الإيفواري سليماني كوليبالي في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

وسيطر الاهلي على مجريات اللعب وكان الأكثر خطورة رغم أن المباراة كانت متوسطة المستوى، وظهر فريق طنطا متراجعًا بشكل كبير معتمدًا على الهجمة المرتدة.

وبهذه النتيجة، ابتعد الأهلي خطوة جديدة بقمة المسابقة برصيد 67 نقطة بفارق 10 نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه، وتجمد رصيد طنطا عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويعد الأهلي حامل اللقب أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 38 لقبًا، يليه غريمه التقليدي الزمالك برصيد 12 لقبًا.