شاهد: ميسي يكسر صيامه التهديفي ويحرز هدف التعادل أمام الريال

وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني حدا لصيامه التهديفي الذي لازمه خلال لقاءاته الأخيرة في مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأحرز ميسي هدف التعادل لفريقه في مرمى الملكي في لقاء الفريقين بالمرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم (الأحد) على ملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الريال.

وعجز ميسي عن هز الشباك، حيث لم يسجل في أخر ست مواجهات أمام الريال على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

ويرجع آخر هدف لميسي في مرمى ريال مدريد إلى 23 آذار/مارس عام 2014 عندما قاد برشلونة للفوز على الفريق الأبيض 4 / 3 في الدوري الإسباني بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

وكان الريال قد تقدم بهدف عن طريق كاسيميرو، قبل أن يعادل ميسي الكفة، مسجلا هدفه رقم 499 مع برشلونة في مختلف المسابقات.