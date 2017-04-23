البث الحي
رياضة

شاهد: ميسي يكسر صيامه التهديفي ويحرز هدف التعادل أمام الريال

23/4/2017

وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني حدا لصيامه التهديفي الذي لازمه خلال لقاءاته الأخيرة في مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأحرز ميسي هدف التعادل لفريقه في مرمى الملكي في لقاء الفريقين بالمرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم (الأحد) على ملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الريال.

وعجز ميسي عن هز الشباك، حيث لم يسجل في أخر ست مواجهات أمام الريال على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

ويرجع آخر هدف لميسي في مرمى ريال مدريد إلى 23 آذار/مارس عام 2014 عندما قاد برشلونة للفوز على الفريق الأبيض 4 / 3 في الدوري الإسباني بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك).

وكان الريال قد تقدم بهدف عن طريق كاسيميرو، قبل أن يعادل ميسي الكفة، مسجلا هدفه رقم 499 مع برشلونة في مختلف المسابقات.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)