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شاهد: "فتحية العمامي" ليبية تلعب "كمال الأجسام"

23/4/2017

تسافر بطلة كمال الأجسام الليبية فتحية العمامي (48 عاما) إلى روسيا البيضاء قريبا لتصبح أول امرأة ليبية تشارك في بطولة عالمية لكمال الأجسام.

وفي ليبيا، التي ليس فيها صالات مخصصة لتدريب النساء في رياضة كمال الأجسام، تُشاهد فتحية يوميا في صالة لكمال الأجسام حيث تقضي معظم أيام الأسبوع تتدرب استعدادا للبطولة المقبلة.

وتقول فتحية إنها بدأت ممارسة رياضة كمال الأجسام في 2012 بعد تفجر ثورات الربيع العربي.

وكانت فتحية العمامي تعمل مدربة لكمال الأجسام قبل أن يقنعها أصدقاؤها وأقرباؤها على المشاركة في التصفيات.

ويأمل محمد الوسيع، مدرب فتحية ورئيس الاتحاد الفرعي لكمال الأجسام، أن يدعم الاتحاد الليبي  للقوة البدنية فتحية في رحلتها إلى روسيا البيضاء.

وقالت فتحية العمامي إنها مسلمة متدينة وتفخر بأن تمثل بلدها وهي ترتدي الحجاب.

وستكون فتحية المرأة الوحيدة التي ستسافر إلى روسيا البيضاء في يونيو/حزيران المقبل بصحبة نحو 20 رجلا من بلدها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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