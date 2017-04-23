شاهد: جماهير برشلونة تهتف باسم ميسي قبيل الكلاسيكو

احتشد المئات من أنصار الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة وقائع الكلاسيكو ضمنَ منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين في الدوري الإسباني.

ووصل الفريق الكاتالوني إلى مدريد حيث كانت جماهيره في انتظاره، بينما تتصاعد الأجواء الحماسية في ملعب سانتياغو بيرنابيو حيث ستجري وقائع المواجهة.

ولوح نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي لعشاقه لدى وصوله، بينما هتف جماهير برشلونة باسم ميسي، على أمل أن يقدم اليوم عرضا يعوض خيبة أمل الفريق الكتالوني بسبب تعثره في الأيام الماضية.

وكان نادي برشلونة يأمل في تأجيل العقوبة المفروضة على نجمه نيمار بعدما تقدم بتظلم للمحكمة الرياضية الإسبانية، لكن المحكمة أصدرت بيانا قالت فيه إن العقوبة ستنفذ بشكل فوري، وإن اللاعب الإسباني لن يشارك في الكلاسيكو.