شاهد: ثنائية بنتيكي مهاجم بالاس تسقط ناديه السابق ليفربول

كلف هدفان سجلهما كريستيان بنتيكي مهاجم بالاس، الذي باعه ليفربول إلى منافسه، أصحاب الأرض فرصة الضغط على ثنائي المقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الهزيمة 2-1 (الأحد).

ووضع فيليب كوتينيو ليفربول في المقدمة من ركلة حرة في الدقيقة 24.

وسيطر الفريق صاحب الأرض على اللعب، لكن شباكه اهتزت قبل نهاية الشوط الأول عندما حول بنتيكي، الذي تركه المدرب يورغن كلوب يرحل في أغسطس آب، تمريرة عرضية من يوهان كاباي داخل الشباك.

وفي الدقيقة 74 أضاف المهاجم البلجيكي الهدف الثاني بضربة رأس بعد ركلة ركنية ليمنح بالاس الانتصار.

وبقي ليفربول في المركز الثالث لكنه يبتعد بخمس نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني بعدما لعب فريق المدرب كلوب مباراتين أكثر من الفريق اللندني.

وتقدم بالاس، الذي فاز مؤخرا على تشيلسي وأرسنال، أربعة مراكز إلى المركز 12 ومن المفترض أن يكون في أمان الآن بعيدا عن الهبوط بعدما فاز للمرة السادسة في ثماني مباريات.