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إصابة ابراهيموفيتش وماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد
23/4/2017

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السبت أن مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ومدافعه الأرجنتيني ماركوس روخو سيغيبان لفترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض اللاعبان للإصابة خلال المباراة أمام اندرلخت البلجيكي في دور الثمانية للدوري الأوربي الخميس الماضي.

وقال مانشستر في بيان إن "الفحوصات المفصلة للإصابة التي تعرض لها ماركوس روخو وزلاتان إبراهيموفيتش خلال مباراة الدوري الأوربي يوم الخميس الماضي أكدت إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ويحتاج الأمر لاستشارة الأطباء في الأيام المقبلة."

وأشار النادي الإنجليزي إلى أن "التقديرات بشأن الوقت الذي تحتاجه عملية التعافي بشكل كامل لن تكون متاحة إلا بعد وضع الخطة الدقيقة للعلاج بعد استشارة الأطباء."

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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