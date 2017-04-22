نابولي الإيطالي يجدد عقد مهاجمه إنسيني حتى 2022

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم السبت، تجديد عقد مهاجمه لورينزو إنسيني حتى يونيو/حزيران 2022.

وفي تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قال النادي: لقد قام لورينزو إنسيني بتجديد عقده معنا حتى 2022" دون الكشف عن أية تفاصيل مالية خاصة بالتعاقد.

ويلعب إنسيني منذ 2009 في صفوف فريق نابولي الذي أعاره مرة إلى فوجيا ومرة إلى بيسكارا.

وإنسيني متألق مع نابولي هذا الموسم حيث سجل 14 هدفا في 31 مباراة، كما خاض 14 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

ويحتل نابولي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) برصيد 70 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف يوفينتوس المتصدر.