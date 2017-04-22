ميسي ورونالدو .. تعرف على الأرقام قبل الكلاسيكو

ستكون الأضواء موجهة صوب الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في ريال مدريد قبل "كلاسيكو الأرض".

حيث سيجمع اللقاء بين الفريقين الأحد في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وبلا شك، فإن الجماهير في مختلف دول العالم دائمًا ما تكون حريصة على متابعة الأرقام الخاصة بأفضل لاعبين على مستوى العالم وهما ميسي ورونالدو لذا فإن الأنظار دائمًا ما تكون مسلطة عليهما.

الأرقام الخاصة بالثنائي ميسي ورونالدو في تاريخ مشاركتهما بالكلاسيكو الإسباني تتمثل في خوض ميسي 33 مباراة للكلاسيكو، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 15 مواجهة مع برشلونة، وخسر في عشر لقاءات، بينما تعادل في ثمان.

وتمكن النجم الأرجنتيني الملقب بـ "البرغوث" من تسجيل 21 هدفًا في جميع المباريات التي خاضها بالكلاسيكو حيث شارك في 2924 دقيقة.

و سجل ميسي 45 هدفًا في 45 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها فريقه بالموسم الحالي جاءت على النحو التالي (29 هدفًا بالدوري، و 11 بدوري الأبطال، و4 بكأس الملك، وهدف وحيد بكأس السوبر).

أما رونالدو فخاض 27 مباراة للكلاسيكو، وتمكن من الفوز في سبع لقاءات، وخسر 12 مواجهة، وتعادل في ثمان على غرار ميسي.

ونجح النجم البرتغالي في تسجيل 16 هدفًا في جميع المباريات التي خاضها للكلاسيكو خاصة وأنه شارك في 2289 دقيقة فقط.

سجل رونالدو 31 هدفًا في 38 مباراة خاضها بمختلف البطولات في الموسم الحالي جاءت على النحو التالي (19 هدفًا بالدوري، و7 بدوري الأبطال، وهدف واحد بكأس الملك، و 4 أهداف بكأس العالم للأندية).